В Курском районе России возник пожар на одном из объектов после якобы «атаки ВСУ». Об этом сообщили представители местных властей, передает УНН.

Детали

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил «нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги».

Тем временем в местных пабликах под звуки сирены звучит просьба к местным жителям.

«Не публикуйте никаких подробностей событий, которые произошли этой ночью! Не пишите о местах и обстоятельствах! Ничего и нигде! Не помогайте врагам корректировать удары по нашим домам! Нельзя терять самообладание!», - говорится в сообщении.

К тому же местные жители все-таки распространяют нечеткие фото пожара на каком-то объекте в области.

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