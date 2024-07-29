В республике карелия, что в рф, один человек погиб в результате размыва временной перемычки между шлюзами на Беломорканале. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на власти республики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в Сегезском округе.

В результате прорыва дамбы три человека пострадали. Семерых человек удалось спасти. Еще двое - считаются пропавшими без вести.

Напомним

В челябинской области рф в пятницу, 26 июля, из-за резкого поднятия уровня воды из-за продолжительных ливней прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Смыв дамбы произошел на участке 100 метров, общая длина сооружения составляет 500 метров.