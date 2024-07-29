На Беломорканале в Карелии произошел прорыв дамбы, в результате чего погиб один человек. Трое пострадали, семерых спасли, двое считаются пропавшими без вести.
В республике карелия, что в рф, один человек погиб в результате размыва временной перемычки между шлюзами на Беломорканале. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на власти республики, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, инцидент произошел в Сегезском округе.
В результате прорыва дамбы три человека пострадали. Семерых человек удалось спасти. Еще двое - считаются пропавшими без вести.
Напомним
В челябинской области рф в пятницу, 26 июля, из-за резкого поднятия уровня воды из-за продолжительных ливней прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Смыв дамбы произошел на участке 100 метров, общая длина сооружения составляет 500 метров.