Вне пунктов пропусков уже задержано более 8 тыс. человек, пытавшихся незаконно выехать из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С 24 февраля вне пунктов пропусков было задержано более 8 тысяч человек, пытавшихся незаконно выехать из Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.
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«Не уменьшается существенно количество нарушителей границы вне пунктов пропуска. Это особенно на участках границы с Румынией и Молдовой. В целом с 24 февраля вне пунктов пропусков нами задержано более 8 тысяч таких нарушителей, еще более 3 600 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать, либо по поддельным документам, либо другим незаконным способом», - рассказал Демченко.
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В ноябре сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения россии более 7,6 тысяч человек пытались незаконно уехать из Украины, подавляющее число из которых – мужчины.