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Вне пунктов пропусков уже задержано более 8 тыс. человек, пытавшихся незаконно выехать из Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. С 24 февраля вне пунктов пропусков было задержано более 8 тысяч человек, пытавшихся незаконно выехать из Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Не уменьшается существенно количество нарушителей границы вне пунктов пропуска. Это особенно на участках границы с Румынией и Молдовой. В целом с 24 февраля вне пунктов пропусков нами задержано более 8 тысяч таких нарушителей, еще более 3 600 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать, либо по поддельным документам, либо другим незаконным способом», - рассказал Демченко.

Дополнение

В ноябре сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения россии более 7,6 тысяч человек пытались незаконно уехать из Украины, подавляющее число из которых – мужчины.

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