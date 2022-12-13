Вне пунктов пропусков уже задержано более 8 тыс. человек, пытавшихся незаконно выехать из Украины

Цитата

«Не уменьшается существенно количество нарушителей границы вне пунктов пропуска. Это особенно на участках границы с Румынией и Молдовой. В целом с 24 февраля вне пунктов пропусков нами задержано более 8 тысяч таких нарушителей, еще более 3 600 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать, либо по поддельным документам, либо другим незаконным способом», - рассказал Демченко.

Дополнение

В ноябре сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения россии более 7,6 тысяч человек пытались незаконно уехать из Украины, подавляющее число из которых – мужчины.