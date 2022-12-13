Поза пунктами пропусків вже затримано понад 8 тис. осіб, які намагалися незаконно виїхати з України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З 24 лютого поза пунктами пропусків було затримано понад 8 тисяч осіб, які намагалися незаконно виїхати з України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.
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«Не зменшується істотно кількість порушників кордону поза пунктами пропуски. Це особливо на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого поза пунктами пропусків нами затримано понад 8 тисяч таких порушників, ще понад 3 600 осіб були зупинені в пунктах пропуску під час спроби виїхати, або ж за підробленими документами, або в інший незаконний спосіб», - розповів Демченко.
Доповнення
В листопаді повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення росії понад 7,6 тисяч осіб намагалися незаконно виїхати з України, переважна кількість з яких – чоловіки.