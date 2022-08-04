Связанные с Украиной: в школьной программе хотят оставить Гоголя и Булгакова

Цитата

“Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть, либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в учебных программах. Это, к примеру, Николай Гоголь. Это фактически наш украинский писатель, который очень много сделал для украинской культуры. Или Владимир Короленко. Так же будет изучаться произведение Михаила Булгакова “Собачье сердце”. В программе останется изучение произведения Анатолия Кузнецова “Бабий Яр”, потому что это знаковое произведение, документальное, связанное тесно с трагическим событием на территории Украины. Такое произведение как "12 стульев" Ильфа и Петрова, оно также будет изучаться в школьной программе", – объяснил Кононенко.

Детали

Кононенко добавил, что в течение лета в Минобразовании работала рабочая группа по обновлению некоторых учебных программ по некоторым школьным предметам. В частности, речь идет об истории Украины, всемирной истории, зарубежной литературе, географии, защите Украины, и еще некоторых предметов.

После выводов рабочей группы обновленный “макет” программы также рассматривала научно-методическая комиссия МОН. Кроме того, состоялось совещание под председательством министра, на котором рассматривались ключевые вопросы этой программы.

"Сейчас подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении всех изменений во все учебные программы. Мы ожидаем, что в ближайшее время он будет подписан, и таким образом с 1 сентября нового учебного года дети будут учиться по новым программам", – добавил представитель МОН.

В то же время он отметил, что в программу зарубежной литературы не будет включено большое количество новых произведений.

"Очень большого количества новых произведений, которые включены в программу, не будет. Если раньше некоторые произведения изучались для дополнительного чтения, то есть дети если хотели, то читали их. То некоторые из них переведены в текстуальное изучение. То есть массового включения произведений не будет, костяк программы остается так как есть... Например, если говорить совсем о новом, то Йозеф Рот, австрийский писатель, он тоже будет изучаться в курсе школьной зарубежной литературы. Очень много писателей, которые творили на европейском, американском и азиатском континентах, будут изучаться в курсе школьной зарубежной литературы", – объяснил представитель МОН.

О доступности новых произведений, которые будут включены в программу, и подготовки учителей к преподаванию новой программы Кононенко сказал, что в последнее время в Украине издано много переводов зарубежных авторов на украинский язык.

Также, по его словам, работа по подготовке учителей будет проведена до начала и начала учебного года. Этим будут заниматься институты последипломного образования, которые есть в каждой области.

Дополнение

7 июня в Министерстве образования и науки анонсировали новые изменения в учебные программы по нескольким предметам. Сообщали, что они затронут такие предметы, как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.