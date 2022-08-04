Пов’язані з Україною: у шкільній програмі хочуть залишити Гоголя та Булгакова

Цитата

“Концептуально прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику – їх творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, наприклад, Микола Гоголь. Це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Або Володимир Короленко. Так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова “Собаче серце”. В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова “Бабин Яр”, тому що це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією яка була на території України. Такий твір як "12 стільців" Ільфа та Петрова, він також вивчатиметься в шкільній програмі", – пояснив Кононенко.

Деталі

Кононенко додав, що протягом літа у Міносвіти працювала робоча група щодо оновлення деяких навчальних програм з деяких шкільних предметів. Зокрема, мова йдеться про історію України, всесвітню історію, зарубіжну літературу, географію, захист України, та ще деяких предметів.

Після висновків робочої групи оновлений “макет” програми також розглядала науково-методична комісія МОН. Окрім цього, відбулася нарада під головуванням міністра, на якій розглядалися ключові питання цією програми.

"Зараз підготовлено загальний проєкт наказу міністерства про затвердження всіх змін до всіх навчальних програм. Ми очікуємо, що найближчим часом його буде підписано, і таким чином з 1 вересня нового навчального року діти вчитимуться за новими програмами", – додав представник МОН.

Водночас він зазначив, що у програму зарубіжної літератури не буде включено велику кількість нових творів.

"Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. Якщо раніше деякі твори вивчалися для додаткового читання, тобто діти якщо хотіли, то читали їх. То деякі з них переведені в текстуальне вивчення. Тобто масового включення творів не буде, кістяк програми залишається так як є... Наприклад, якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах, тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури", – пояснив представник міністерства.

Щодо доступності нових творів, які будуть включені в програму, та підготовки вчителів до викладання нової програми Кононенко сказав, що останнім часом в Україні видано багато перекладів зарубіжних авторів українською мовою.

Також, за його словами, робота з підготовки вчителів буде проведена до початку і на початку навчального року. Цим займатимуться інститути післядипломної освіти, які є в кожній області.

Доповнення

7 червня у Міністерстві освіти та науки анонсували нові зміни у навчальні програми з кількох предметів. Повідомляли, що вони торкнуться таких предметів, як захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.