Повторный тендер по строительству "Музея Революции достоинства" состоится 14 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Повторный тендер по отбору компании, которая будет строить "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - музей Революции достоинства" 14 ноября, но на сегодняшний день не известно, сколько компаний примет участие в этом тендере. Об этом сообщили УНН в Национальном мемориальном комплексе.
“Предложений, которые подаются, мы не видим. Мы их видим только в день раскрытия, когда будут непосредственно торги. Торги запланированы на 14 ноября. Перенос сроков (подачи предложений — ред.) был связано с тем, что была подана жалоба от компании „Северо-Украинский строительный альянс“. Они подали эту жалобу, мы приняли их замечания, внесли изменения в тендерную документацию и автоматически сроки продлились. Жалобщик сейчас отзывает свою жалобу, потому что мы выполнили его условия”, — сказали в Национальном мемориальном комплексе.
По их информации, 14 ноября в 11:34 состоится тендер по отбору компании, которая будет строить мемориальный комплекс.
На уточнение УНН о том, может быть объявлен уже в третий раз тендер по отбору генерального подрядчика по сооружению комплекса из-за того, что снова будет только одно предложение, в Национальном мемориальном комплексе сказали: “Согласно законодательству Украины о закупках, мы вправе уже проводить переговорную процедуру с тем участником. Если два раза тендер не состоялся, значит, не хотят люди участвовать, и мы уже имеем право проводить переговорную процедур”.
Отметим, что первый тендер должен был состояться еще 24 октября 2018 года, но не состоялся из-за того, что поступила только одно предложение. В тот же день был объявлен повторный тендер на отбор генподрядчика по строительству мемориала за 154,2 млн грн.
Как сообщал УНН, международное жюри назвало лауреатов открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту “Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства”.
Победители конкурса в номинации “Мемориал Героев Небесной Сотни” были определены в феврале 2018 года. Ими стали архитекторы Ирина Волынец (Львов, Украина) и Мария Процик (Роттердам, Нидерланды).