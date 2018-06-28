"Музей Революції гідності": названо проект-переможець
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Міжнародне журі назвало лауреатів відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності", передає УНН з посиланням на сайт музею.
На відкритий анонімний конкурс щодо проектів музею та меморіального комплексу надійшло 66 заявок із 12 країн світу. Найкращий проект меморіалу визначили в лютому 2018 року. Друга стадія конкурсу стосувалася проекту самого музею вже з урахуванням вигляду меморіальної частини. У фіналі змагалися шість проектів. Їхні автори на умовах анонімності активно співпрацювали з організаторами конкурсу, зокрема відвідували Київ, оглядали місця подій, спілкувалися з родичами загиблих.
Першу премію здобув проект “Штурм пагорба” від німецького архітектурного бюро “Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH”. Архітектори — професор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) та Йоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Зазначається, що зараз розробкою цієї компанії споруджують Національний музей в Осло.
Виставку всіх проектів-фіналістів відкриють у Будинку архітетора.
Після підбиття підсумків конкурсу та громадського обговорення конкурсних пропозицій буде укладено договір із переможцем конкурсу та розпочато роботи із розробки проектно-кошторисної документації для будівництва музею.
Нагадаємо, переможці конкурсу в номінації “Меморіал Героїв Небесної Сотні” були визначені в лютому 2018 року. Ними стали архітектори Ірина Волинець (Львів, Україна) та Марія Процик (Ротердам, Нідерланди).