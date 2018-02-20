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У Києві визначили переможця на проект меморіалу героїв Небесної сотні

У Києві визначили переможця на проект меморіалу героїв Небесної сотні

Київ • УНН

 • 11945 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У міжнародному відкритому архітектурному конкурсі на проект "Меморіалу Героїв Небесної Сотні" переміг створений українською командою зі Львова проект. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

Голова журі конкурсу Матіас Зауербрух повідомив, що у фінальній частині конкурсу взяли участь 9 проектів з різних країн, включно з Україною, та оголосив фіналістів конкурсу архітектурного проекту меморіалу героїв Небесної сотні, які зайняли перші три місця. Ними стали два архітектурні проекти з Німеччини та один з України, додали в АП.

"Переможцем конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик", - йдеться у повідомленні.

"Ми мали дуже цікавий, насичений день вчора з дуже багатьма дискусіями, які надихали нас і наших українських партнерів. Ви усі були свідками цього", - розповів М.Зауербрух про процес відбору переможців та привітав переможців.

"Це дуже символічно, що переміг український проект", - підсумував Глава держави та подякував всім учасниками за небайдужість, щире ставлення до цієї надзвичайно почесної місії.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко хоче бачити меморіал Небесної сотні не в "радянських традиціях".

Українські Національні Новини

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