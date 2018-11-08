Повторний тендер з будівництва “Музею Революції гідності” відбудеться 14 листопада

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Повторний тендер з відбору компанії, яка зводитиме “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — музей Революції гідності” 14 листопада, але на сьогодні не відомо, скільки компаній візьме участь у цьому тендері. Про це повідомили УНН у Національному меморіальному комплексі.