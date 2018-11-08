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Повторний тендер з будівництва “Музею Революції гідності” відбудеться 14 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Повторний тендер з відбору компанії, яка зводитиме “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — музей Революції гідності” 14 листопада, але на сьогодні не відомо, скільки компаній візьме участь у цьому тендері. Про це повідомили УНН у Національному меморіальному комплексі.

“Пропозицій, які подаються, ми не бачимо. Ми їх бачимо тільки в день розкриття, коли вже будуть безпосередньо торги. Торги заплановані на 14 листопада. Перенесення строків (подання пропозицій — ред.) було пов’язано з тим, що була подана скарга від компанії „Північно-Український будівельний альянс“. Вони подали цю скаргу, ми прийняли їхні зауваження, внесли зміни до тендерної документації й автоматично строки подовжилися. Скаржник зараз відкликає свою скаргу, тому що ми виконали його умови”, — сказали у Національному меморіальному комплексі.

За їхньою інформацією, 14 листопада в 11:34 відбудеться тендер з відбору компанії, яка буде зводити меморіальний комплекс.

На уточнення УНН про те, чи може бути оголошений вже втретє тендер з відбору генерального підрядника зі спорудження комплексу через те, що знову буде тільки одна пропозиція, у Національному меморіальному комплексі сказали: “Згідно із законодавством України про закупівлі, ми маємо право вже проводити переговорну процедуру з тим учасником. Якщо два рази тендер не відбувся, значить, не хочуть люди брати участь, то ми вже маємо право проводити переговорну процедуру”.

Зазначимо, що перший тендер мав відбутися ще 24 жовтня 2018 року, але не відбувся через те, що надійшла тільки одна пропозиція. Того ж дня був оголошений повторний тендер на відбір генпідрядника з будівництва меморіалу за 154,2 млн грн.

Як повідомляв УНН, міжнародне журі назвало лауреатів відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності”.

Переможці конкурсу в номінації “Меморіал Героїв Небесної Сотні” були визначені в лютому 2018 року. Ними стали архітектори Ірина Волинець (Львів, Україна) та Марія Процик (Ротердам, Нідерланди).

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