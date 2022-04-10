Повторный обстрел Днепра: травмировались шестеро спасателей, один из них — в тяжелом состоянии

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"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки.

Но ракетные удары, увы, не единственная угроза.

Сегодня в Синельниковском районе подорвался мужчина, взявший в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов.

Я уже просил и еще раз прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это опасно. Позовите специалистов, и они помогут.

Рашисты уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами наши села на границе с Донецкой и Херсонской областями.

Эта мерзость коварна. Ее особенность в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории, еще какое-то время после обстрела остаются опасными", - говорится в сообщении главы ОВА.

Добавим

В течение дня, 10 апреля, враг нанес многочисленные удары по Днепропетровской области, последний из них - в 15:20.