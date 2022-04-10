Доба антирекордів: російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є один постраждалий. У Павлоградському районі ворожа ракета поцілила у промисловий об’єкт, а у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram, пише УНН.
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"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначив Резніченко.
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У Дніпрі російські окупанти ударами знищили інфраструктурний об’єкт.
"Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий", - написав голова ОДА.
У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.
У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Ніхто не постраждав.
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