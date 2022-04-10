Сутки антирекордов: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавший

Цитата

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отметил Резниченко.

Детали

В Днепре российские оккупанты ударами уничтожили инфраструктурный объект.

"Пожар там спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший", - написал председатель ОГА.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не задела.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Никто не пострадал.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке.