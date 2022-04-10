Повторний обстріл Дніпра: травмувалися шестеро рятувальників, один з них — у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Внаслідок ракетного удару по аеропорту міста Дніпро шестеро рятувалників ДСНС отримали поранення. Одна з них — у важкому стані. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Валентина Резніченко - голову Дніпропетровської ОВА.
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"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.
Але ракетні удари, на жаль, не єдина загроза.
Сьогодні у Синельниківському районі підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Це вже четверта смерть в області через такі боєприпаси.
Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть.
Рашисти вже кілька разів обстрілювали касетними снарядами наші села на кордоні з Донеччиною та Херсонщиною.
Ця гидота підступна. Її особливість у тому, що боєприпаси, розкидані по великій території, ще якийсь час після обстрілу лишаються небезпечними", - йдеться в повідомленні голови ОВА.
Додамо
Протягом дня, 10 квітня, ворог завдав численних ударів по Дніпропетровській області, останній із них - о 15:20.