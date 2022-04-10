Ворог завдав нових ракетних ударів по Дніпропетровській області: є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 15:20 по Дніпропетровщині ворог знову завдав ракетних ударів по області. Про це УНН пише з посиланням на Миколу Лукашука – голову ДОР.
Цитата
"Три прильоти - на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали.
Окрім цього, у Новопавлівці один цивільний загинув - взяв в руки касетний боєприпас. Я вкотре нагадую всім відчайдухам, що чіпати підозрілі предмети ЗАБОРОНЕНО! Побачили боєприпаси - викликайте поліцію та ДСНС.
Дніпропетровщина вистоїть попри все. Ворогу наша область не по зубам", - йдеться в повідомленні голови ДОР.
Що було раніше
Протягом дня, 10 квітня, ворог завдав численних ударів по Дніпропетровській області.
Так, окупанти повністю зруйнували аеропорт у місті Дніпро, є один постраждалий. У Павлоградському районі ворожа ракета влучила у промисловий об’єкт, а у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.