Нові "прильоти": окупанти повністю зруйнували аеропорт Дніпра – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". (...) Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять", — написав Резніченко.
Кількість постраждалих з’ясовують.
Також у Звонецькому Дніпропетровської області поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюють.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Дніпрі знищено інфраструктурний об’єкт, є один постраждалий. У Павлоградському районі ворожа ракета влучила у промисловий об’єкт, а у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.