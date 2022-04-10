Враг нанес новые ракетные удары по Днепропетровской области: есть погибший и раненые

Цитата

"Три прилеты на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали.

Кроме этого, в Новопавловке один гражданский погиб - взял в руки кассетный боеприпас. Я в который раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы запрещено! Увидели боеприпасы - вызывайте полицию и ГСЧС.

Днепропетровская область выстоит вопреки всему. Врагу наша область не по зубам", - говорится в сообщении главы ДОР.

Что было раньше

В течение дня, 10 апреля, враг нанес многочисленные удары по Днепропетровской области.

Так, оккупанты полностью разрушили аэропорт в городе Днепр, есть один пострадавший. В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект, а в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.