Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину

В течение суток, 19 марта, российские оккупационные войска активно атаковали Херсонщину дронами различных модификаций. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, российские войска продолжают атаковать прибрежные общины Херсонщины с беспилотников.

В течение суток дроны атаковали Берислав, Широкую Балку, Бургунку, Михайловку, Качкаровку и Осокоровку.

По населенным пунктам оккупанты били fpv-беспилотниками, а также сбрасывали взрывчатку. Зафиксировано по меньшей мере с два десятка попаданий - рассказал Прокудин.

Глава ОГА рассказал, что в результате ударов повреждены детский сад и жилой дом.

В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

В Осокоровке под огонь в машине попали супруги, они получили легкие травмы.

Напомним

российские войска за прошедшие сутки, 18 марта, обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, в результате чего погибли 3 человека, повреждены здания и автомобиль