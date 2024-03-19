В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

Армия рф сбросила взрывчатку с беспилотника на автомобиль с гражданскими на Херсонщине, ранения получили супруги. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской громады российские войска атаковали автомобиль с гражданскими. На транспортное средство оккупанты сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого пострадали супруги - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, у 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее УНН сообщал, что в Херсонской области сегодня утром российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль.