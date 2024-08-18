Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

На Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней ракетной атаки рф. Повреждения обнаружили по меньшей мере в трех населенных пунктах одного из районов области. Об этом заявил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Киевщина продолжает ликвидировать последствия утренней ракетной атаки врага. По состоянию на 18:30 повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области - рассказал председатель ОВА.

По его словам, повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач.

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Кравченко также отметил, что раненых среди населения нет.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим - заверил председатель Киевской ОВА.

Напомним,

В ночь на 18 августа, украинские военные отразили массированную атаку рф, уничтожив 13 из 16 воздушных целей. Среди сбитых - 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА «Shahed».