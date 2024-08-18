Ракетная атака на Киевщину: повреждены дома, но критическая инфраструктура цела

Вследствие вражеской ракетной атаки на Киевщину отсутствуют попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту - написал он.

Кравченко отметил, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет.

Однако, в результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых товариществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

Также сейчас есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается

Обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач.

В одном из садовых товариществ ликвидирован пожар травяного настила.

Оперативные группы продолжают ликвидацию последствий ракетной атаки.

Напомним

Утром российские войска атаковали Киев крылатыми ракетами типа "Искандер-К". Силы ПВО Украины успешно уничтожили все вражеские ракеты, не допустив разрушений и жертв в городе.

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