В результате ночного вражеского удара по Броварам повреждения получили несколько административных помещений и зданий местных предприятий. К счастью, жертв и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Сапожко.



Детали

Городской голова добавил, что в двух жилых домах были повреждены окна, необходимая помощь по их восстановлению уже предоставляется.

Жертв и пострадавших нет. Повреждения получили несколько админпомещений местных производственных предприятий. В двух жилых домах повреждены окна, необходимая помощь уже оказывается - написал Игорь Сапожко.

Также мэр призвал всех не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, а доверять только официальным источникам.

"Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием быть сознательными и не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, ни во время опасности, ни после того. Для этого есть официальные источники!", - добавил городской голова Броваров.

Київщину вночі ворог атакував ракетами та дронами: ППО збила ворожі цілі, є пошкодження