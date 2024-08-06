Киев • УНН
В Броварах в результате ночного вражеского удара повреждены админздания и предприятия, выбиты окна в двух жилых домах. Мэр Игорь Сапожко сообщил, что жертв и пострадавших нет, помощь оказывается.
В результате ночного вражеского удара по Броварам повреждения получили несколько административных помещений и зданий местных предприятий. К счастью, жертв и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Сапожко.
Детали
Городской голова добавил, что в двух жилых домах были повреждены окна, необходимая помощь по их восстановлению уже предоставляется.
Жертв и пострадавших нет. Повреждения получили несколько админпомещений местных производственных предприятий. В двух жилых домах повреждены окна, необходимая помощь уже оказывается
Также мэр призвал всех не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, а доверять только официальным источникам.
"Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием быть сознательными и не распространять информацию, которая может быть полезной врагу, ни во время опасности, ни после того. Для этого есть официальные источники!", - добавил городской голова Броваров.
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