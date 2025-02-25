Повреждены электроподстанция и здания, травмированы 2 человека: Золочевскую громаду на Харьковщине атаковали захватчики
Киев • УНН
российская авиация нанесла 5 ударов КАБами по Золочевской громаде Харьковской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, 26 домов и автомобили, две женщины получили ранения.
В результате ряда ударов российской авиации, в поселке Золочев в Харьковской области зафиксировано два попадания.
Передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Сегодня в 12:30 российская авиация нанесла пять ударов КАБами по Золочевской общине. По данным ОВА, в поселке Золочев зафиксировано 2 попадания.
Первый КАБ ударил в гаражи, повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция. Уничтожен один и повреждены три гражданских авто. Вторая авиабомба попала на территории домовладения. Повреждено около 20 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль, энергосети.
Информация о пострадавших: женщина 78 лет получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс. Также пострадала женщина 48 лет, получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс.
Информация о последствиях других ударов:
Третий КАБ ударил по открытой территории села Уды. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Четвертый КАБ попал на открытой территории села Мироновка. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Пятая авиабомба попала по окраине села Родное. Предварительно - без повреждений и жертв.
Напомним,
За прошедшие сутки в Харькове была зафиксирована серия взрывов. Ранее Воздушные Силы предупреждали о появлении вражеских беспилотников в области.
россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие24.02.25, 06:42 • 30300 просмотров