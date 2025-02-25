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Повреждены электроподстанция и здания, травмированы 2 человека: Золочевскую громаду на Харьковщине атаковали захватчики

Повреждены электроподстанция и здания, травмированы 2 человека: Золочевскую громаду на Харьковщине атаковали захватчики

Киев  •  УНН

 • 3484 просмотра

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российская авиация нанесла 5 ударов КАБами по Золочевской громаде Харьковской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, 26 домов и автомобили, две женщины получили ранения.

В результате ряда ударов российской авиации, в поселке Золочев в Харьковской области зафиксировано два попадания.

Передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Сегодня в 12:30 российская авиация нанесла пять ударов КАБами по Золочевской общине. По данным ОВА, в поселке Золочев зафиксировано 2 попадания. 

Первый КАБ ударил в гаражи, повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция. Уничтожен один и повреждены три гражданских авто. Вторая авиабомба попала на территории домовладения. Повреждено около 20 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль, энергосети.

Информация о пострадавших: женщина 78 лет получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс.  Также пострадала женщина 48 лет, получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс.   

Информация о последствиях других ударов:

Третий КАБ ударил по открытой территории села Уды. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Четвертый КАБ попал на открытой территории села Мироновка. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. 

Пятая авиабомба попала по окраине села Родное. Предварительно - без повреждений и жертв.   

- информирует Синегубов.

Напомним,

За прошедшие сутки в Харькове была зафиксирована серия взрывов. Ранее Воздушные Силы предупреждали о появлении вражеских беспилотников в области.

россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие24.02.25, 06:42 • 30300 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
kharkivХарьков

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