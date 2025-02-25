Пошкоджено електропідстанцію і будівлі, травмовані 2 людини: Золочівську громаду на Харківщині атакували загарбники
Київ • УНН
російська авіація завдала 5 ударів КАБами по Золочівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію, 26 будинків та автомобілі, дві жінки отримали поранення.
Внаслідок низки ударів російської авіації, в селищі Золочів у Харківській області зафіксовано два влучання.
Передає УНН із посиланням на повідомлення голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Сьогодні о 12:30 російська авіація завдала пʼять ударів КАБами по Золочівській громаді. За даними ОВА, в селищі Золочів зафіксовано 2 влучання.
Перший КАБ вдарив у гаражі, пошкоджені два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, електропідстанція. Знищено один та пошкоджено три цивільних авто. Друга авіабомба влучила на території домоволодіння. Пошкоджено близько 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі.
Інформація про постраждалих: жінка 78 років отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждала жінка 48 років, отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес.
Інформація про наслідки інших ударів:
Третій КАБ вдарив по відкритій території села Уди. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Четвертий КАБ влучив на відкритій території села Миронівка. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Пʼята авіабомба влучила по околиці села Рідне. Попередньо - без пошкоджень та жертв.
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