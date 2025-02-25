Пошкоджено електропідстанцію і будівлі, травмовані 2 людини: Золочівську громаду на Харківщині атакували загарбники

Внаслідок низки ударів російської авіації, в селищі Золочів у Харківській області зафіксовано два влучання.

Передає УНН із посиланням на повідомлення голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Сьогодні о 12:30 російська авіація завдала пʼять ударів КАБами по Золочівській громаді. За даними ОВА, в селищі Золочів зафіксовано 2 влучання.

Перший КАБ вдарив у гаражі, пошкоджені два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, електропідстанція. Знищено один та пошкоджено три цивільних авто. Друга авіабомба влучила на території домоволодіння. Пошкоджено близько 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі.