Повоевал три дня: украинские военные сбили пилота-наемника из ППК "Вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинские военные сбили и задержали пилота-наемника из ППК "Вагнер", теперь он дает показания спецслужбам. Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет УНН.
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"Пилот-наемник из ППК "Вагнер" успел повоевать всего три дня и был сбит украинскими защитниками из ПЗРК "Игла". Первый боевой вылет рашист совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Теперь он рассказывает СБУ о том , как сбрасывал бомбы на Украину", - сообщили в пресс-службе.
Детали
В то же время, как отметили, задержанный пытается оправдываться и говорит, что речь шла только о "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".
Однако когда увидевший на видео результаты ударов рф по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "неправильная, ненужная война", информируют в СБУ.
В общем пилот делал по 1-2 боевых вылета в день. Он сообщил СБУ, что кроме него на российских истребителях стоимостью более 10 млн долларов летают также и другие наемники, а не кадровые летчики из россии.
Наемники получают за работу ставку от 200 тыс. рублей в месяц и дополнительные бонусы.
Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а боевые вылеты – "частными задачами", рассказали в пресс-службе.
Напомним
Служба безопасности Украины ранее сегодня заявила, что разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.