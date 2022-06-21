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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Повоював три дні: українські військові збили пілота-найманця із ПВК "Вагнер"

Повоював три дні: українські військові збили пілота-найманця із ПВК "Вагнер"

Київ • УНН

 • 154321 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Українські військові збили та затримали пілота-найманця із ПВК "Вагнер", тепер він дає свідчення спецслужбам. Про це інформує пресслужба Служби безпеки України, пише УНН.

Цитата

"Пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла". Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Водночас, як зазначили, затриманий намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "неправильная, ненужная война", інформують в СБУ.

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день. Він повідомив СБУ, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн доларів літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс рф.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а бойові вильоти – "частными задачами", розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо

Служба безпеки України раніше сьогодні заявила, що викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

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