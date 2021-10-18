Полнолуние и “агрессивное” положение Марса: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

“Особенности этой неделе будут в том, что Меркурий 18 и 19 октября находится в стационарном положении. Это положение приведёт нас к тому, что будет особо сложный образ мышления, трудно будет договариваться, все захотят уединения, побыть наедине с самим собой. Также 20 октября у нас будет Полнолуние, которое будет окрашено достаточно агрессивным положением Марса и Плутона, что приведет к очень большим эмоциональным потрясением. Постарайтесь в этот период быть добрее к друг другу, проявлять любовь и взаимопонимание.

А вот с пятницы и на протяжении всех выходных наступает великолепный период для всех дел и хорошего отдыха”, — рассказала Ксения Базиленко.

Овны

Для Овнов первая половина недели будет невероятно напряжённой. Будьте осторожны чтобы не сделать ошибок. Понедельник и вторник, 18 и 19 октября — дни, когда вы можете чувствовать огромное внутреннее напряжение и не понимать, что с этим делать. Желательно не принимать в этот период важных для вас решений. А в момент полнолуния, 20 и 21 октября, одни из самых напряжённых дней этого месяца, будет возможно ощущение большой внутренней агрессии, неудовлетворённости и желания выяснять отношения, что может привести к большим разрушениям.

Вам особенно важно не ссориться с руководством. Если вы находитесь на руководящих должностях — будьте очень осторожны со своими эмоциями, агрессиями, которые могут привести к негативным последствиям — Вы можете потерять должность. Постарайтесь быть более благоразумными и терпеливыми к ситуации.

Если вы чувствуете, что в момент полнолуния вы абсолютно переполнены эмоциями и не можете ничего с этим сделать — переключитесь на уборку своего пространства. Уберитесь в доме, разберите документацию, в телефонных списках. Вам станет легче.

23 октября Вы почувствуете полное облегчение, у вас поднимется настроение вы будете чувствовать прилив сил, и это даст возможность наверстать упущенное, вы сможете запускать или продолжать с большой силой и правильными решениями свои проекты, вы будете чувствовать поддержку коллектива.

А выходные вы можете провести ярко и незабываемо в кругу своих родных и близких.

Что касается финансовой деятельности, то здесь нужно быть особо осторожным до 23 октября, а в пятницу вы можете получить хорошую прибыль, даже неожиданную для вас, повышение зарплаты или возврат долгов. Успешность этой неделе в ваших руках.

Что касается личной жизни, то будьте особо осторожны с 18 по 23 октября, — могут разгореться настоящие мексиканскиестрасти. Как у семейных, так и одиноких Овнов в этот период любой скандал может привести просто к разводу или разрыву любовных отношений. Проявляйте терпеливость и благородство, постарайтесь как можно меньше в этот период беспокоить своими негативными эмоциями любимых людей, а на выходных вы сможете великолепно провести время, если не наломали дров до этого.

Что же касается здоровья, то оно должно быть конечно же крепким и хорошим. Но если Вас будут переполнять негативные эмоции — Вы можете себя чувствовать достаточно плохо, частые головные боли, головокружение, особенно в период полнолуния. Поэтому постарайтесь себя не перезагружать, больше отдыхать, уходить от прямых агрессивных ситуаций и таким образом к выходным вы будете как “огурчик”.

Тельцы

Для Вас это неделя будет контрастной. С 18 по 21 октября вы почувствуете большое эмоциональное напряжение. 21 октября будет пик. Постарайтесь не совершить ошибок — главное, не идти на конфликт. Как раз в этот период Полнолуние, которое вы почувствуете на себе. Постарайтесь в эти дни наводить порядок в доме, в чувствах и в душе, и лучше договариваться со всеми окружающими, быть в спокойном состоянии, уважать мнение других и тогда вы получите великолепный результат к концу недели. Особенно, если вы находитесь на руководящих должностях.

Эта неделя будет прекрасна в финансовых вопросах. Единственное что не стоит делать, это вкладываться в крупные покупки с 18 по 22 октября, инвестировать в проекты тоже не стоит. На что стоит особо обратить внимание — это партнёрские отношения, как в бизнесе, в делах, так и в браке. В первой половине недели, особенно 21 октября могут возникнуть серьёзные конфликтные ситуации, которые вы вполне можете избежать, благодаря вашему спокойствию, умению останавливаться в конфликтных ситуациях, находить золотую середину. Отложите поездки за границу до 23 числа, особенно, если у вас серьёзные переговоры с зарубежными партнерами. Лучше сделать это с 24 октября. Тогда у вас будет успех. Выходные у вас пройдут в хорошем настроении и расположении духа, вы сможете провести этот период в поездках, в кругу своих родных и близких людей.

Что касается личных отношений, у Тельцов до 22 числа будет особо сложный период. В полнолуние постарайтесь не поссориться со своими любимыми. Особенно это касается семейных Тельцов. Здесь могут разгореться страсти, конфликтные ситуации, которые могут иметь очень негативные последствия. Поэтому проявите любовь, терпение и на выходных почувствуете что очень правильно делали, не поддавшись на негативные эмоции. Ваша вторая половинка обязательно наградит прекрасными отношениями. То же касается и одиноких Тельцов. Желательно перенести все свои личные встречи и свидания на выходные и тогда вас будет ожидать успех.

Здоровья Тельцов может дать о себе знать, если вы будете в большом эмоциональном напряжении. Особенно это касается желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваний. Постарайтесь быть в хорошем расположении духа и если вас будет беспокоить довольно-таки сложное эмоциональное состояние, оно должно пролиться лишь до 23 октября. После этого вы почувствуете прилив сил энергии и хорошего настроения.

Близнецы

Для Близнецов это неделя также будет разделена на две части. До 21 октября это очень сложный эмоциональный период, когда стоит вести себя достаточно аккуратно, не принимать важных решений. Особенно, всё, что касается финансовых вложений, каких-нибудь конфликтных ситуаций, чтобы не довести дело до судебных разбирательств. Могут также, до 21 октября, возникнуть сложные вопросы, касательно ваших детей. Постарайтесь проявить терпение, мудрость и не конфликтовать с ними.

Что же касается финансовых вопросов постарайтесь до октября проявлять аккуратность и не рисковать. Лучше быть экономным. А вот что касается вопросов работы с иностранцами — здесь может быть стабильной успех. А после октября вы можете смело отправляться в любые путешествия и поездки, особенно делового характера.

В личных отношениях семейным Близнецам астролог советует быть более внимательными к своей второй половинке не стоит предъявлять излишних претензии, требовать романтики, лучше создавать её самим. Что же касается одиноких Близнецов — нужно быть очень аккуратными на этой неделе. Не рекомендую ходить на свидание с новыми людьми. А если у вас есть возлюбленный или возлюбленная, то постарайтесь в первой половине недели сохранить отношения, а свидания перенести на выходные.

Вам стоит уделить особое внимание своему здоровью. Особенно с 18 по 22 октября не стоит делать лишних нагрузок, как физических, так и умственных. Постарайтесь быть внимательными к себе, больше хорошего настроения и отдыха. А вот на выходных обязательно стоит попутешествовать, быть как можно больше на свежем воздухе. Хорошие пешие прогулки и впечатления полностью возобновят вас.

Раки

На этой неделе Раки также особенно почувствуют влияние полнолуния, ведь Луна особенно сильно влияет на вас и ваше сложное эмоциональное состояние будет вполне объяснимо. Постарайтесь с 20 по 21 октября не принимать слишком важных для вас решений, не стоит идти на серьезные конфликты. Совет такой же, как и для всех знаков Зодиака на период полнолуния: лучше заняться уборкой своего пространства и души, и тогда в этот период проведёте с пользой для себя.

Особенно для вас всплывут вопросы, касательно ваших родных и близких, ваших детей и вам придётся проявить довольно-таки большую тактичность и доброту к ним. Постарайтесь не решать сейчас вопросы, связанные с землёй и недвижимостью. После 22 октября они пойдут достаточно хорошо, и даже если до этого у вас может возникнуть довольно-таки серьёзная конфликтная ситуация с вашими родственниками — она решится сама по себе к концу недели.

К концу недели вы сможете абсолютно расслабиться, позволит себе качественно отдохнуть и даже можете рискнуть в каких-либо ситуациях.

Что же касается личных отношений для Раков, то здесь нужно быть крайне осторожными. До 22 октября семейные Раки могут испытывать большое напряжение в первой половине недели. Отношения могут раскаляться до предела, поэтому не стоит сейчас уходить в отношения с головой, займитесь чем-то полезным для себя. А вот выходные вас абсолютно расслабят. Что же касается одиноких Раков, здесь такая же история, вы должны быть предельно осторожны. Это не самое лучшее время для знакомств и свиданий.

В полнолуние стоит особое внимание уделить вопросу здоровья. Обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность. Не занимайтесь излишними нагрузками как физическими, так и умственными, психологическими. Берегите себя, постарайтесь внимательно следить за вашим питанием. Особенно те Раки, кто страдает аллергическими реакциями.

Львы

Для Львов эта неделя будет особенной. Полнолуние будет проходить для Вас сложно. Поэтому постарайтесь ни в коем случае не попасть в сложную ситуацию, особенно те Львы, которые работают с информационными направлениями, в СМИ, являются спикерами, ректорами, коучами. Если вы в этот период пойдёте на конфликтные ситуации, то вы окажетесь в их эпицентре, и это будет иметь сложные последствия.

Постарайтесь в этот период быть осторожными на дорогах, не покупать автомобиль и не менять его. Так же вам стоит быть внимательными к своим родственникам, с ними также могут возникнуть конфликтной ситуации.

После 22 октября ситуация полностью выравнивается и будет полностью в ваших руках. Вы можете быть спокойным по поводу любого вида деятельности, торговли, покупок. Вы сможете смело принимать любые решения. постарайтесь быть активными в этот период, хорошо и качественно провести свои выходные. На протяжении всей недели большой опорой для вас будут ваши партнёры как в бизнесе, так и в браке. Но при условии, что если до 22 октября вы не сделаете эмоциональных ошибок, не будете конфликтовать с окружающими и доказывать свою правоту, то вторая половина недели вас вознаградит хорошими событиями.

Что касается личных отношений у Львов. Семейные Львы будут наслаждаться своими отношениями. Вы почувствуете большую опору и поддержку в лице вашей второй половинки. Что же касается одиноких Львов, здесь ситуация вполне благоприятная. Если вы не будете находиться в плену иллюзий. постарайтесь более реально смотреть на вещи. И всё-таки до 22 октября ходить на свидание и знакомиться лучше не стоит.

Львам на этой неделе стоит обратить внимание на своё самочувствие, особенно в период полнолуния — это сердечно-сосудистая деятельность и пищеварительная система, будьте внимательны к себе, не делайте излишних нагрузок.

Девы

Девы, на этой неделе вы очень хорошо почувствуете период Полнолуния, которое будет 20 октября. Постарайтесь в первой половине недели не принимать важных финансовых решений. Возможно вы также почувствуете какие-нибудь материальные убытки или вам придётся делать большие непредвиденные затраты. Конечно же не стоит делать каких-нибудь будь больших финансовых вложений или крупных покупок, особенно в виде автомобиля. Также вы можете быть очень сильно задействованы в информационной сфере. Вокруг вас может витать очень большое количество скандалов и интриг. Поэтому постарайтесь не оказаться в эпицентре. Будьте осторожны на дорогах, будьте внимательны к своим близким, иначе могут разгореться скандалы с вашими родственниками. Не самое лучшее время решать вопросы, связанные с недвижимостью особенно купли-продажи или же наследственные моменты. После 21 числа начинается достаточно благоприятный период. Здесь могут быть замечательные приятные встречи со своими любимыми и родными людьми, решения многих вопросов, увлекательные поездки. Вас могут посетить потрясающие идеи, которые вы тут же можете воплотить в жизнь. Но это уже ближе к выходным. На протяжении недели вы будете прекрасно ощущать поддержку вашего коллектива.

По поводу личной жизни у семейных Дев может быть достаточно хороший спокойный период. Обратите внимание на своё внутреннее состояние. Если Вы почувствуете своё уныние и усталость, не стоит это слишком обрушивать на свою вторую половинку, а что касается одиноких Дев, то здесь очень сложная ситуация. Отложите любовные вопросы на следующую неделю.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Но в период полнолуния, может быть состояние, когда вы почувствуете нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Также будьте осторожны с инфекционными заболеваниями.

Весы

Весы очень сильно отреагируют на эту неделю. Это полнолуние 20-21 октября сильно затронет ваш знак Зодиака. В этот период ни в коем случае не стоит принимать слишком важных для вас решений. Особенно, в середине недели, вы будете много претензий предъявлять самим себе. Возможно появится неуверенность, страхи, но не стоит этому уделять так много внимания. Это всего лишь такой период. После 22 октября начнётся прекрасный период. Если у вас День рождения приходится на период с 18 по 21 октября постарайтесь не замыкаться в себе. Или наоборот, не организовывать слишком больших торжеств, перенесите на выходные и вы получите истинное удовольствие от своего праздника. Неумение правильно анализировать может привести к сложностям финансового характера в первой половине недели.

На этой неделе вы полностью можете положиться на своих уже взрослых детей и внуков. Также вы почувствуете большой успех в тех вопросах, которые касаются работы с молодёжью, с детьми, в образовательной сфере, спорте, а также в любом направлении творчества.

Что касается личной жизни, то для семейных Весов довольно-таки хорошие возможности получить поддержку от вашей второй половины. Абсолютно счастливые семейные отношения. Что же касается одиноких Весов, точно также, у них может быть прекрасный успех в конце недели. Вы можете найти судьбоносные знакомства, которые в будущем будет иметь серьезные возможности.

Что касается здоровья Весов всё будет зависеть от их эмоционального состояния, при большом психическом напряжении Вы почувствуете головные боли, головокружения, поэтому вам стоит быть расслабленными в первой половине недели. Также обратите внимание на аллергические реакции, кто страдает от них.

Скорпионы

Для Скорпионов эта неделя будет такой же напряжённой, как и для всех знаков Зодиака. И связано это с периодом Полнолуния, которое будет 20-21 октября. С 18 до 21 октября вы будете чувствовать большую усталость, при этом большое эмоциональное напряжение. И это не самое лучшее время для выяснения отношений, особенно для важных переговоров и вопросов, важных для вас. Постарайтесь в этот период отложить их, иначе вы получите негативный для вас результат. Это же касается тех Скорпионов, кто работает в информационных направления, СМИ, в торговле, также студентов.

Постарайтесь, пожалуйста, не засыпать на лекциях в понедельник и вторник, а в полнолуние ни в коем случае не стоит писать какие-то важные для вас экзаменационные работы. А вот с 22 числа ситуация сильно изменится в лучшую сторону, и если до этого времени вы слышали отказ или негативную информацию для вас, то именно в этот период вы сможете получить великолепные предложения, подписание важных контрактов и договоров, также студенты и ученики смогут сдать сложные работы.

В этот период для вас будет много поддержки идти от ваших родных и близких, от ваших партнёров по бизнесу и по браку. При правильном, спокойном отношении к любым ситуациям поддержка окружения будет вам обеспечена.

До 22 числа вам стоит быть особенно осторожными на дорогах, также делать крупные покупки, особенно покупку автомобиля.

Что касается личных отношений для семейных Скорпионов вполне интересный период, когда вы можете полностью раствориться в своей второй половинке. Именно ваш супруг или супруга могут протянуть руку помощи в сложной ситуации. Главное контролировать свои эмоции и по-доброму с большим вниманием относиться к своей семье. Что же касается одиноких Скорпионов в принципе вполне хороший период после 22 октября. Но постарайтесь не быть в плену собственных иллюзий.

По поводу здоровья Скорпионам нужно быть особенно внимательным в период полнолуния, когда вы можете почувствовать очень резкое ухудшение здоровья, поэтому стоит поберечь свои силы, побольше отдыхать и быть в хорошем настроении.

Стрельцы

Для Стрельцов эта неделя будет также разделена на две части: первая половина недели, в период полнолуния, будет так же сложна, как и для всех других знаков Зодиака. Не стоит стрельцам в первой половине недели искать поддержку окружающих и надеяться на своих друзей. Возможно с ними возникнет серьёзная конфликтная ситуация, которую стоит безусловно избегать. Также вы можете почувствовать неуверенность в себе, особенно в понедельник и вторник, почувствуете усталость, невозможность сосредоточиться на чем-то. Но это всего лишь временное состояние. После 22 октября вы почувствуете большой прилив сил и желание активно внедрять свои идеи и планы в жизнь, и это будет правильно! Все Стрельцы, кто работают в сфере образования, торговли, СМИ, спикеры, рекламщики будут иметь особый успех. Также может на выходных возникнуть большое желание поработать, ещё раз вернуться каким-то важным вопросам, которые в начале неделе так и не смогли воплотиться в жизнь.

В начале недели стоит также быть крайне осторожными с финансовой сфере. Вы сможете допустить массу ошибок, это не время вкладывать деньги или совершать крупные покупки, особенно автомобиль. Будьте особо внимательны на дорогах и за рулём.

А выходные у вас могут быть наполнены прекрасными событиями, встречами со своими близкими, родственниками, братьями и сёстрами возможно соседями.

Что касается личной жизни для Стрельцов, то семейные Стрельцы могут быть спокойны: неделя у них может быть прекрасная, главное не предъявлять претензий к своей второй половинке. А что касается одиноких Стрельцов, будьте крайне осторожны в период полнолуния (это 20 и 21 октября). Если вы в этот период пойдете на свидание — оно может оказаться роковым и иметь достаточно сложные последствия. Также не стоит в этот период заводить новые знакомства. Используйте для этого выходные — там ждет удача!

У Стрельцов это неделя может принести хорошее самочувствие во время полнолуния. Стрельцы могут почувствовать недомогание в области сердечно-сосудистой деятельности, а также может возникнуть восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Если кто-то и Стрельцов болен, к выходным он почувствует себя достаточно хорошо, может быть даже полное выздоровление.

Козерог

Для Козерогов эта неделя будет контрастной. Вы также сильно почувствует полнолуние, особенно влияние на ваше физическое состояние, постарайтесь период полнолуния 20 и 21 октября не быть в сильных нагрузках, не стоит решать очень важные вопросы, где вы можете допускать большие ошибки или они будут складываться не в вашу пользу. Особенно если эти вопросы касаются карьерного роста, коллективной работы — здесь могут возникнуть серьёзные проблемы, вас могут снять с должности, особенно если вы будете слишком пристрастны. Также вы можете почувствовать большое сопротивление со стороны начальства и коллектива. Вокруг вас до 22 числа может быть много слухов и сплетен, особенно если вы являетесь руководителем.

Вторая половина недели абсолютно изменит ситуацию в вашу пользу. Поэтому если вы хотите добиться многого, постарайтесь пересидеть до 22 и вы получите великолепный результат, который придёт к вам прямо в руки. Особую поддержку вы будете получать от своих любимых, от детей. Что касается финансовых вопросов, это тема будет довольно-таки стабильна. Несмотря на все сложности недели, вы будете получать хорошую прибыль и чувствовать себя вполне уверенно. Но, всё-таки, рисковать финансово не стоит.

Выходные вам стоит провести достаточно ярко, получить большие впечатления со своими самыми любимыми людьми.

Что касается личной жизни у Козерога всё будет зависеть от них самих. Для семейных Козерогов уверенность в себе будет самым главным. Если неприятности на работе, сложности будут вас сильно беспокоить, не стоит выливать это у себя в доме, на свою вторую половинку. Что же касается одиноких Козерогов, очень потрясающие могут быть выходные и особенно 22 октября. Здесь вы можете неожиданно для себя встретить свою вторую половинку, а свидания будут неповторимыми, но только на выходных.

У Козерогов могут возникнуть вопросы со здоровьем, связанные с перенапряжением, слишком сильные эмоции могут вызывать сильные головные боли, недомогание и слабость. Поэтому постарайтесь себя не перезагружать и быть в хорошем настроении.

Водолеи

Для Водолеев эта неделя также будет контрастной. Первая половина недели, особенно 20 октября, когда будет период полнолуния, будьте осторожны с чужим мнением. Вы будете слишком мнительным и остро воспринимать сказанное, особенно критику в ваш адрес. Это может быть достаточно сложное эмоциональное состояние. Критиковать в принципе вы можете даже сами себя. Проводить много времени в большом обществе в середине этой неделе не самое лучшее время, так как претензии к вам могут быть со стороны начальства, а то ещё хуже, со стороны близких друзей. Если в первой половине недели вы почувствуете трудности в ваших уже начатых процессах, в проектах, то вторая половина недели подарит Вам решение этих вопросов. Главное не делайте ошибок. Большую поддержку вы будете ощущать от своих родных и близких, от родителей. Финансово также вы почувствуете на этой неделе стабильность, главное не делаете каких-либо крупных покупок и вложений. Ваши спокойствие и чёткий план действий спасут ситуацию.

Что касается здоровья, обратите внимание на поясничную область позвоночника, не стоит делать слишком больших нагрузок, также постарайтесь больше двигаться, чтобы не было отёчности.

Водолеи будут чувствовать себя довольно такие спокойно. Что касается семейных Водолеев, здесь вас ждёт спокойствие, но ваша вторая половина может пребывать именно в этот период в достаточно эмоциональном состоянии. Поэтому поддержка пойдёт только на помощь вашим отношениям. А что касается одиноких Водолеев, здесь будет очень сильный и хороший период только во время выходных. Вы в этот период можете познакомиться с прекрасным человеком, который изменит вашу жизнь.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет также особенно чувствительная. Ведь Рыбы очень сильно реагирует на период полнолуния, который будет 20 октября. Именно в этот период вы почувствуете очень большое эмоциональное напряжение, будете ощущать напряжение в отношениях со своей второй половинкой и также вы можно сделать большие финансовые ошибки.

Не принимайте никаких важных финансовых решений во время полнолуния, иначе это приведёт к большим сложностям в будущем. Не стоит ничем рисковать. Любые риски приведут также к разрушению, особенно если вы занимаетесь опасными видами спорта или ваша работа связана с риском. Также на этой неделе вам стоит больше рассчитывать только на себя. Сложности в первой половины недели могут возникнуть с вашими партнерами по бизнесу, с юридическими вопросами, с налоговыми ведомствами. Поэтому постарайтесь в этот период минимизировать свои дела. После 22 октября, ближе к выходным, у вас открывается благоприятный период в жизни. Как говорится, второе дыхание. Прекрасно будет идти деятельность, связанная с торговлей и коммерцией, продвижением проектов. Хорошее время для тех Рыб, которые работают в образовательной системе, с информационными направлениями и также вопросами психологии. Именно на выходных вы можете достаточно ярко себя проявить в этих сферах деятельности, провести какие-то важные встречи и форумы, прочитать лекции.

Что касается личной жизни Рыб, она обещает быть достаточно спокойной. Особенно у семейных Рыб. Главное чтобы вы не имели надуманных претензий к своей второй половине, чем вы часто страдаете. Что же касается одиноких Рыб, здесь также будет прекрасное время, но только на выходных. А в период полнолуния вы можете допустить большую ошибку, если вы решитесь идти на свидание.

Здоровье Рыб будет достаточно крепким, но стоит обратить внимание на вопросы, связанные с низом живота, мочеполовой системой, также ЖКТ, на ноги, где могут быть боли, и на вопросы, связанные с варикозом.