Повний місяць і "агресивне" положення Марса: гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

"Особливості цього тижня будуть у тому, що Меркурій 18 і 19 жовтня знаходиться у стаціонарному положенні. Це положення призведе нас до того, що буде особливо складний образ мислення, важко буде домовлятися, всі захочуть усамітнення, побути наодинці з самим собою. Також 20 жовтня у нас буде Повний місяць, пофарбований досить агресивним положенням Марса та Плутона, що призведе до дуже великих емоційних потрясінь. Намагайтеся в цей період бути добрішими одне до одного, проявляти любов і взаєморозуміння.

А ось із п'ятниці і протягом усіх вихідних настає чудовий період для всіх справ і гарного відпочинку", — розповіла Ксенія Базиленко.

Овни

Для Овнів перша половина тижня буде неймовірно напруженою. Будьте обережні щоб не зробити помилок. Понеділок і вівторок, 18 і 19 жовтня — дні, коли ви можете відчувати величезну внутрішню напругу й не розуміти, що з цим робити. Бажано не ухвалювати в цей період важливих для вас рішень. А на момент повного місяця, 20 і 21 жовтня, одні з найбільш напружених днів цього місяця, буде, можливо, відчуття великої внутрішньої агресії, незадоволеності та бажання з'ясовувати стосунки, що може призвести до великих руйнувань.

Вам особливо важливо не сваритися з керівництвом. Якщо ви перебуваєте на керівних посадах — будьте дуже обережні зі своїми емоціями, агресіями, які можуть призвести до негативних наслідків — Ви можете втратити посаду. Постарайтеся бути більш розсудливими та терплячими до ситуації.

Якщо ви відчуваєте, що в момент повного місяця ви абсолютно переповнені емоціями й не можете нічого з цим зробити — перейдіть на прибирання свого простору. Приберіть у будинку, розберіть документацію, в телефонних списках. Вам стане легше.

23 жовтня Ви відчуєте цілковите полегшення, у вас підніметься настрій ви відчуватимете прилив сил, і це дасть можливість надолужити згаяне, ви зможете запускати або продовжувати з великою силою і правильними рішеннями свої проекти, ви відчуватимете підтримку колективу.

А вихідні ви можете провести яскраво та незабутньо в колі своїх рідних і близьких.

Що стосується фінансової діяльності, то тут потрібно бути особливо обережним до 23 жовтня, а в п'ятницю ви можете отримати хороший прибуток, навіть несподіваний для вас, підвищення зарплати або повернення боргів. Успішність цього тижня у ваших руках.

Що стосується особистого життя, то будьте особливо обережні з 18 до 23 жовтня, — можуть розгорітися справжні мексиканські пристрасті. Як у сімейних, так і самотніх Овнів у цей період будь-який скандал може призвести просто до розлучення або розриву любовних стосунків. Проявляйте терплячість і благородство, намагайтеся якнайменше в цей період турбувати своїми негативними емоціями коханих людей, а на вихідних ви зможете чудово провести час, якщо не наламали дров до цього.

Що ж стосується здоров'я, то воно має бути звичайно ж міцним і чудовим. Але якщо Вас будуть переповнювати негативні емоції — Ви можете себе відчувати досить погано, часті головні болі, запаморочення, особливо в період повного місяця. Тому намагайтеся себе не перезавантажувати, більше відпочивати, уникати прямих агресивних ситуацій і у такий спосіб до вихідних ви будете як "огірочок".

Тельці

Для Вас цей тиждень буде контрастним. Із 18 до 21 жовтня ви відчуєте велике емоційне напруження. 21 жовтня буде пік. Намагайтеся не зробити помилок — головне, не йти на конфлікт. Якраз у цей період Повний місяць, який ви відчуєте на собі. Намагайтеся в ці дні наводити порядок у домі, в почуттях і в душі, і краще домовлятися з усім оточенням, бути у спокійному стані, поважати думку інших і тоді ви отримаєте чудовий результат до кінця тижня. Особливо, якщо ви перебуваєте на керівних посадах.

Цей тиждень буде прекрасний у фінансових питаннях. Єдине, що не варто робити, це вкладатися у великі покупки з 18 до 22 жовтня, інвестувати у проекти теж не варто. На що варто особливо звернути увагу — це партнерські відносини, як у бізнесі, у справах, так і у шлюбі. У першій половині тижня, особливо 21 жовтня, можуть виникнути серйозні конфліктні ситуації, яких ви цілком можете уникнути, завдяки вашому спокою, вмінню зупинятися у конфліктних ситуаціях, знаходити золоту середину. Відкладіть поїздки за кордон до 23 числа, особливо, якщо у вас серйозні переговори із зарубіжними партнерами. Краще зробити це з 24 жовтня. Тоді у вас буде успіх. Вихідні у вас пройдуть у гарному гуморі та настрої, ви зможете провести цей період у поїздках, у колі своїх рідних і близьких людей.

Що стосується особистих стосунків, у Тельців до 22 числа буде особливо складний період. У повний місяць намагайтеся не посваритися зі своїми коханими. Особливо це стосується сімейних Тельців. Тут можуть розгорітися пристрасті, конфліктні ситуації, які можуть мати дуже негативні наслідки. Тому проявіть любов, терпіння і на вихідних відчуєте що дуже правильно робили, не піддавшись негативним емоціям. Ваша друга половинка обов'язково нагородить прекрасними стосунками. Те саме стосується і самотніх Тельців. Бажано перенести всі свої особисті зустрічі та побачення на вихідні і тоді на вас чекатиме успіх.

Здоров'я Тельців може дати про себе знати, якщо ви будете у великому емоційному напруженні. Особливо це стосується шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворювань. Намагайтеся бути в гарному настрої і якщо вас турбуватиме досить-таки складний емоційний стан, він має тривати лише до 23 жовтня. Після цього ви відчуєте прилив сил енергії та гарного настрою.

Близнюки

Для Близнюків цей тиждень також буде розділений на дві частини. До 21 жовтня це дуже складний емоційний період, коли варто поводити себе досить акуратно, не ухвалювати важливих рішень. Особливо, все, що стосується фінансових вкладень, яких-небудь конфліктних ситуацій, щоб не довести справу до судових розглядів. Можуть також, до 21 жовтня, виникнути складні питання щодо ваших дітей. Намагайтеся проявити терпіння, мудрість і не конфліктувати з ними.

Що ж стосується фінансових питань постарайтеся до жовтня проявляти акуратність і не ризикувати. Краще бути економним. А ось що стосується питань роботи з іноземцями — тут може бути стабільний успіх. А після жовтня ви можете сміливо вирушати в будь-які подорожі та поїздки, особливо ділового характеру.

В особистих стосунках сімейним Близнюкам астролог радить бути уважнішими до своєї другої половинки не варто висувати зайвих претензій, вимагати романтики, краще створювати її самим. Що ж стосується самотніх Близнюків — потрібно бути дуже акуратними цього тижня. Не рекомендую ходити на побачення з новими людьми. А якщо у вас є коханий або кохана, то намагайтеся в першій половині тижня зберегти стосунки, а побачення перенести на вихідні.

Вам варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю. Особливо з 18 до 22 жовтня не варто робити зайвих навантажень, як фізичних, так і розумових. Постарайтеся бути уважними до себе, більше гарного настрою та відпочинку. А ось на вихідних обов'язково варто помандрувати, бути якнайбільше на свіжому повітрі. Гарні прогулянки пішки і враження повністю відновлять вас.

Раки

Цього тижня Раки також особливо відчують вплив повного місяця, адже те, що Місяць особливо сильно впливає на вас і ваш складний емоційний стан, буде цілком зрозуміло. Намагайтеся з 20 до 21 жовтня не ухвалювати занадто важливих для вас рішень, не варто йти на серйозні конфлікти. Порада така сама, як і для всіх знаків Зодіаку на період повного місяця: краще зайнятися прибиранням свого простору і душі, і тоді цей період проведете з користю для себе.

Особливими для вас постануть питання щодо ваших рідних і близьких, ваших дітей і вам доведеться проявити досить-таки велику тактовність і доброту до них. Намагайтеся не вирішувати зараз питання, пов'язані з землею та нерухомістю. Після 22 жовтня вони підуть досить добре, і навіть якщо до цього у вас може виникнути досить-таки серйозна конфліктна ситуація з вашими родичами — вона вирішиться сама по собі до кінця тижня.

До кінця тижня ви зможете абсолютно розслабитися, дозволить собі якісно відпочити і навіть можете ризикнути у будь-яких ситуаціях.

Що ж стосується особистих стосунків для Раків, то тут потрібно бути вкрай обережними. До 22 жовтня сімейні Раки можуть відчувати велику напругу в першій половині тижня. Стосунки можуть розпалюватися до межі, тому не варто зараз занурюватися у стосунки з головою, займіться чимось корисним для себе. А ось вихідні вас абсолютно послаблять. Що ж стосується самотніх Раків, тут така сама історія, ви маєте бути вкрай обережними. Це не найкращий час для знайомств і побачень.

У повний місяць варто особливу увагу приділити питанню здоров'я. Зверніть увагу на серцево-судинну діяльність. Не займайтеся зайвими навантаженнями як фізичними, так і розумовими, психологічними. Бережіть себе, постарайтеся уважно стежити за вашим харчуванням. Особливо ті Раки, які страждають на алергічні реакції.

Леви

Для Левів цей тиждень буде особливим. Повний місяць минатиме для Вас складно. Тому намагайтеся в жодному разі не потрапити у складну ситуацію, особливо ті Леви, які працюють з інформаційними напрямками, у ЗМІ, є спікерами, ректорами, коучами. Якщо ви в цей період підете на конфліктні ситуації, то ви опинитеся в їхньому епіцентрі, і це матиме складні наслідки.

Намагайтеся в цей період бути обережними на дорогах, не купувати автомобіль і не міняти його. Так само вам варто бути уважними до своїх родичів, з ними також можуть виникнути конфліктної ситуації.

Після 22 жовтня ситуація повністю вирівнюється і буде у ваших руках. Ви можете бути спокійними щодо будь-якого виду діяльності, торгівлі, купівлі. Ви зможете сміливо ухвалювати будь-які рішення. Намагайтеся бути активними в цей період, добре й якісно провести свої вихідні. Протягом усього тижня великою опорою для вас будуть ваші партнери як у бізнесі, так і у шлюбі. Але за умови, що якщо до 22 жовтня ви не зробите емоційних помилок, не будете конфліктувати з оточенням і доводити свою правоту, то друга половина тижня вас нагородить гарними подіями.

Що стосується особистих стосунків у Левів. Сімейні Леви будуть насолоджуватися своїми стосунками. Ви відчуєте велику опору та підтримку в особі вашої другої половинки. Що ж стосується самотніх Левів, тут ситуація цілком сприятлива. Якщо ви не будете перебувати в полоні ілюзій. Намагайтеся більш реально дивитися на речі. І все-таки до 22 жовтня ходити на побачення і знайомитися краще не варто.

Левам цього тижня варто звернути увагу на своє самопочуття, особливо в період повного місяця — це серцево-судинна діяльність і травна система, будьте уважними до себе, не робіть зайвих навантажень.

Діви

Діви, на цьому тижні ви дуже добре відчуєте період повного місяця, який буде 20 жовтня. Намагайтеся в першій половині тижня не ухвалювати важливих фінансових рішень. Можливо, ви також відчуєте які-небудь матеріальні збитки або вам доведеться робити великі непередбачені витрати. Звичайно ж, не варто робити якихось великих фінансових вкладень або великих покупок, особливо у вигляді автомобіля. Також ви можете бути дуже сильно залучені в інформаційну сферу. Вас може оточити велика кількість скандалів та інтриг. Тому постарайтеся не опинитися в епіцентрі. Будьте обережні на дорогах, будьте уважні до своїх близьких, інакше можуть розгорітися скандали з вашими родичами. Чи не найкращий час вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю особливо купівлі-продажу або ж спадкові моменти. Після 21 числа починається досить сприятливий період. Тут можуть бути чудові приємні зустрічі зі своїми коханими та рідними людьми, вирішення багатьох питань, захопливі поїздки. Вас можуть відвідати приголомшливі ідеї, які ви одразу можете втілити в життя. Але це вже ближче до вихідних. Протягом тижня ви будете прекрасно відчувати підтримку вашого колективу.

Щодо особистого життя у сімейних Дів може бути досить гарний спокійний період. Зверніть увагу на свій внутрішній стан. Якщо Ви відчуєте свою зневіру та втому, не варто це занадто обрушувати на свою другу половинку, а що стосується самотніх Дів, то тут дуже складна ситуація. Відкладіть любовні питання на наступний тиждень.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Але в період повного місяця, може бути стан, коли ви відчуєте порушення серцево-судинної діяльності. Також будьте обережні з інфекційними захворюваннями.

Ваги

Ваги дуже сильно відреагують на цей тиждень. Це повний місяць 20-21 жовтня сильно торкнеться ваш знак Зодіаку. У цей період в жодному разі не варто ухвалювати занадто важливих для вас рішень. Особливо, в середині тижня, ви будете багато претензій висувати самим собі. Можливо з'явиться невпевненість, страхи, але не варто цьому приділяти так багато уваги. Це всього лише такий період. Після 22 жовтня почнеться прекрасний період. Якщо у вас День народження припадає на період з 18 до 21 жовтня постарайтеся не замикатися в собі. Або, навпаки, не організовувати занадто великих урочистостей, перенесіть на вихідні і ви отримаєте справжнє задоволення від свого свята. Невміння правильно аналізувати може призвести до складнощів фінансового характеру в першій половині тижня.

Цього тижня ви повністю можете покластися на своїх уже дорослих дітей і онуків. Також ви відчуєте великий успіх у тих питаннях, які стосуються роботи з молоддю, з дітьми, в освітній сфері, спорті, а також в будь-якому напрямку творчості.

Що стосується особистого життя, то для сімейних Терезів досить-таки гарні можливості отримати підтримку від вашої другої половинки. Абсолютно щасливі сімейні стосунки. Що ж стосується самотніх Терезів, так само, у них може бути прекрасний успіх наприкінці тижня. Ви можете знайти доленосні знайомства, які в майбутньому матимуть серйозні можливості.

Що стосується здоров'я Терезів все буде залежати від їхнього емоційного стану, за великої психічної напруги Ви відчуєте головний біль, запаморочення, тому вам варто бути розслабленими в першій половині тижня. Також зверніть увагу на алергічні реакції, хто страждає на них.

Скорпіони

Для Скорпіонів цей тиждень буде так само напруженим, як і для всіх знаків Зодіаку. І пов'язано це з періодом повного місяця, який буде 20 — 21 жовтня. Із 18 до 21 жовтня ви будете відчувати більшу втому, водночас велике емоційне напруження. І це не найкращий час для з'ясування стосунків, особливо для важливих переговорів і питань, важливих для вас. Постарайтеся в цей період відкласти їх, інакше ви отримаєте негативний для вас результат. Це саме стосується тих Скорпіонів, хто працює в інформаційних напрямках, ЗМІ, в торгівлі, також студентів.

Постарайтеся, будь ласка, не засинати на лекціях у понеділок і вівторок, а в повний місяць в жодному разі не варто писати якісь важливі для вас екзаменаційні роботи. А ось із 22 числа ситуація сильно зміниться в кращу сторону, і якщо до цього часу ви чули відмову або негативну інформацію для вас, то саме в цей період ви зможете отримати чудові пропозиції, підписання важливих контрактів і договорів, також студенти і учні зможуть здати складні роботи.

У цей період для вас буде багато підтримки від ваших рідних і близьких, від ваших партнерів по бізнесу і по шлюбу. За правильного, спокійного ставлення до будь-яких ситуацій підтримка оточення буде вам забезпечена.

До 22 числа вам варто бути особливо обережними на дорогах, також робити великі покупки, особливо покупку автомобіля.

Що стосується особистих стосунків для сімейних Скорпіонів цілком цікавий період, коли ви можете повністю розчинитися у своїй другій половинці. Саме ваш чоловік або дружина можуть протягнути руку допомоги у складній ситуації. Головне контролювати свої емоції і по-доброму з великою увагою ставитися до своєї сім'ї. Що ж стосується самотніх Скорпіонів загалом цілком гарний період після 22 жовтня. Але постарайтеся не бути в полоні власних ілюзій.

Щодо здоров'я Скорпіонам потрібно бути особливо уважним в період повного місяця, коли ви можете відчути дуже різке погіршення здоров'я, тому варто поберегти свої сили, більше відпочивати і бути в гарному настрої.

Стрільці

Для Стрільців цей тиждень буде також розділений на дві частини: перша половина тижня, в період повного місяця, буде так само складна, як і для всіх інших знаків Зодіаку. Не варто стрільцям в першій половині тижня шукати підтримку від оточення і сподіватися на своїх друзів. Можливо, з ними виникне серйозна конфліктна ситуація, яку варто безумовно уникати. Також ви можете відчути невпевненість у собі, особливо в понеділок і вівторок, відчуєте втому, неможливість зосередитися на чомусь. Але це всього лише тимчасовий стан. Після 22 жовтня ви відчуєте великий приплив сил і бажання активно впроваджувати свої ідеї і плани в життя, і це буде правильно! Усі Стрільці, які працюють у сфері освіти, торгівлі, ЗМІ, спікери, рекламісти матимуть особливий успіх. Також може на вихідних виникнути велике бажання попрацювати, ще раз повернутися до якихось важливих питаннь, які на початку тижня так і не змогли втілитися в життя.

На початку тижня варто також бути вкрай обережними з фінансовою сферою. Ви зможете допустити купу помилок, це не час вкладати гроші або здійснювати великі покупки, особливо автомобіль. Будьте особливо уважними на дорогах і за кермом.

А вихідні у вас можуть бути наповнені прекрасними подіями, зустрічами зі своїми близькими, родичами, братами і сестрами можливо сусідами.

Що стосується особистого життя для Стрільців, то сімейні Стрільці можуть бути спокійними: тиждень у них може бути прекрасний, головне не висувати претензій до своєї другої половинки. А що стосується самотніх Стрільців, будьте вкрай обережні в період повного місяця (це 20 і 21 жовтня). Якщо ви в цей період підете на побачення — воно може виявитися фатальним і мати досить складні наслідки. Також не варто в цей період заводити нові знайомства. Використовуйте для цього вихідні — там чекає удача!

У Стрільців цей тиждень може принести хороше самопочуття під час повного місяця. Стрільці можуть відчути нездужання в зоні серцево-судинної діяльності, а також може виникнути сприйнятливість до інфекційних захворювань. Якщо хтось зі Стрільців хворий, до вихідних він відчує себе досить добре, може бути навіть повне одужання.

Козеріг

Для Козерогів цей тиждень буде контрастним. Ви також сильно відчуєте повний місяць, особливо вплив на ваш фізичний стан, постарайтеся в період повного місяця 20 і 21 жовтня не бути в сильних навантаженнях, не варто вирішувати дуже важливі питання, де ви можете допускати великі помилки або вони будуть складатися не на вашу користь. Особливо якщо ці питання стосуються кар'єрного росту, колективної роботи — тут можуть виникнути серйозні проблеми, вас можуть звільнити, особливо якщо ви будете занадто упереджені. Також ви можете відчути великий опір із боку начальства та колективу. Навколо вас до 22 числа може бути багато чуток і пліток, особливо якщо ви є керівником.

Друга половина тижня абсолютно змінить ситуацію на вашу користь. Тому якщо ви хочете багато чого домогтися, постарайтеся пересидіти до 22 і ви отримаєте чудовий результат, який прийде до вас прямо в руки. Особливу підтримку ви будете отримувати від своїх коханих, від дітей. Що стосується фінансових питань, цятема буде досить-таки стабільною. Незважаючи на всі складнощі тижня, ви будете отримувати гарний прибуток і відчувати себе цілком упевнено. Але, все-таки, ризикувати фінансово не варто.

Вихідні вам варто провести досить яскраво, отримати великі враження зі своїми найкоханішими людьми.

Що стосується особистого життя у Козерога все буде залежати від них самих. Для сімейних Козерогів упевненість в собі буде найголовнішим. Якщо неприємності на роботі, складнощі будуть вас сильно турбувати, не варто виливати це у себе в будинку, на свою другу половинку. Що ж стосується самотніх Козерогів, дуже приголомшливі можуть бути вихідні і особливо 22 жовтня. Тут ви можете несподівано для себе зустріти свою другу половинку, а побачення будуть неповторними, але лише на вихідних.

У Козерогів можуть виникнути питання зі здоров'ям, пов'язані з перенапруженням, занадто сильні емоції можуть викликати сильні головні болі, нездужання та слабкість. Тому постарайтеся себе не перезавантажувати і бути в гарному настрої.

Водолії

Для Водоліїв цей тиждень також буде контрастним. Перша половина тижня, особливо 20 жовтня, коли буде період повного місяця, будьте обережні з чужою думкою. Ви будете занадто недовірливим і гостро сприймати сказане, особливо критику на вашу адресу. Це може бути досить складний емоційний стан. Критикувати взагалі ви можете навіть самі себе. Проводити багато часу у великому суспільстві в середині цього тижня не найкращий час, оскільки претензії до вас можуть бути з боку начальства, а то ще гірше, з боку близьких друзів. Якщо в першій половині тижня ви відчуєте труднощі у ваших вже розпочатих процесах, у проектах, то друга половина тижня подарує Вам вирішення цих питань. Головне не робіть помилок. Велику підтримку ви будете відчувати від своїх рідних і близьких, від батьків. Фінансово також ви відчуєте на цьому тижні стабільність, головне не робіть будь-яких великих покупок і вкладень. Ваші спокій і чіткий план дій врятують ситуацію.

Що стосується здоров'я, зверніть увагу на поперекову ділянку хребта, не варто робити занадто великих навантажень, також постарайтеся більше рухатися, щоб не було набряклості.

Водолії будуть відчувати себе досить таки спокійно. Що стосується сімейних Водоліїв, тут на вас чекає спокій, але ваша друга половинка може перебувати саме в цей період в досить емоційному стані. Тому підтримка піде лише на користь вашим стосункам. А що стосується самотніх Водоліїв, тут буде дуже сильний і гарний період лише під час вихідних. Ви в цей період можете познайомитися з прекрасною людиною, яка змінить ваше життя.

Риби

Для Риб цей тиждень буде також особливо чутливим. Адже Риби дуже сильно реагують на період повного місяця, який буде 20 жовтня. Саме в цей період ви відчуєте дуже велике емоційне напруження, будете відчувати напругу в стосунках зі своєю другою половинкою і також ви можете наробити великих фінансових помилок.

Не ухвалюйте жодних важливих фінансових рішень під час повного місяця, інакше це призведе до великих труднощів у майбутньому. Не варто нічим ризикувати. Будь-які ризики призведуть також до руйнування, особливо якщо ви займаєтеся небезпечними видами спорту або ваша робота пов'язана з ризиком. Також на цьому тижні вам варто більше розраховувати тільки на себе. Складнощі в першій половині тижня можуть виникнути з вашими партнерами по бізнесу, з юридичними питаннями, з податковими відомствами. Тому постарайтеся в цей період мінімізувати свої справи. Після 22 жовтня, ближче до вихідних, у вас відкривається сприятливий період в житті. Як то кажуть, друге дихання. Прекрасно буде проходити діяльність, пов'язана з торгівлею та комерцією, просуванням проектів. Гарний час для тих Риб, які працюють в освітній системі, з інформаційними напрямками і також питаннями психології. Саме на вихідних ви можете досить яскраво себе проявити у цих сферах діяльності, провести якісь важливі зустрічі та форуми, прочитати лекції.

Що стосується особистого життя Риб, воно обіцяє бути досить спокійним. Особливо у сімейних Риб. Головне щоб ви не мали надуманих претензій до своєї другої половинки, ніж ви часто страждаєте. Що ж стосується самотніх Риб, тут також буде прекрасний час, але тільки на вихідних. А в період повного місяця ви можете допустити велику помилку, якщо ви зважитеся йти на побачення.

Здоров'я Риб буде досить міцним, але варто звернути увагу на питання, пов'язані з низом живота, сечостатевою системою, також шлунково-кишковим трактом, на ноги, де можуть бути болі, та на питання, пов'язані з варикозом.