Полный локдаун в столице: киевская власть сообщила, что может предложить бизнесу

Украина не уникальна, многие европейские страны ужесточили работу общепитов и магазинов, с одним большим “но”. Власть этих стран компенсируют бизнесу если не все, то во всяком случае большие потери. К примеру, Вена компенсирует работникам закрытых заведений до 85% их зарплаты. В Украине нет ничего подобного. Власть не компенсирует “простой” заведений, более того, продолжает собирать налоги и сборы с закрытых предприятий.

“Очень многие вокруг болеют. Некоторые уходят... Я за жесточайший локдаун, при поддержке государством бизнеса и населения”, — написал в своём FB бизнесмен Александр Меламуд.

В отличии от предыдущих локдаунов, решение об их введении теперь возложено на местные власти. Соотвественно, и все недовольство общества теперь “децентрализовано”. Киев, в отличии от других городов Украины, имеет завидный профицитный бюджет. А вот что киевская власть может предложить бизнесу — об этом УНН поговорил с заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александром Харченко.

Александр, с одной стороны в столице действительно очень тяжелая ситуация: много больных, очереди из скорых под инфекционными больницами и сами больничные койки уже в коридорах. С другой стороны, бюджет столицы — самый завидный и профицитный из всех, пожалуй, в Украине. Почему киевская власть, декларируя приверженность европейским практикам, в этом случае им не следует? Почему Киев не позаимствовал опыт Вены и не предоставил компенсации работникам закрытых заведений? Почему власть не избавила бизнес от местных налогов, к примеру, налога на аренду земли?

Мы, как городская власть, можем и должны действовать исключительно в пределах предоставленных полномочий. Во-первых, мы абсолютно не хотели вводить какие-либо ограничительные меры, а тем более, такие жесткие. Но мы должны это делать с одной целью: сохранение здоровья и жизни наших граждан. Простая статистика — если в прошлый локдаун из 10 зафиксированных случаев COVID-19 госпитализировалось два-три человека, то сейчас из десяти сразу семь. Это, чтоб вы понимали, уровень сегодняшней заболеваемости. Поэтому, мы как городская власть вынуждены идти на непопулярные шаги, которые бьют не только по бизнесу, но и по столичному бюджету. Мы должны идти на это ради сохранения здоровья и жизней людей.

Безусловно. Но другие города, имеется ввиду европейские, находят возможность поддержать бизнес. Почему этого не происходит в Киеве? Почему бизнес должен закрыться, каким-то чудом удержать людей и ещё налоги обязан платить за то, что не работает. В большей мере речь не о большом бизнесе, а о мелком и среднем, том же общепите, у которых нет “подушки безопасности”. С каких средств они должны платить налоги при отсутствии работы?

Что касается поддержки бизнеса, для нас весь бизнес, и малый, и крупный важен — все они образовывают городской бюджет. Нам не выгодно вводить ограничения, но мы на это идём. В пределах своей компетенции мы формируем определённые механизмы. Но есть сборы, которые формируются местной властью, а есть налоги, которые формируются центральной властью, в частности что касается вашего вопроса о земельном налоге. Этот налог устанавливается и собирается органами центральной власти. Устанавливается Верховной Радой, а администрируется фискальной службой. По местным сборам мы, как городская власть, пошли на встречу и внедрили льготы, которые касаются всех видов бизнеса.

Что это за льготы?

Это аренда коммунального имущества, которая сейчас устанавливается формально в размере одной гривны, то есть бесплатно в случае невозможности ведения деятельности, и 50% в случае осуществления деятельности. Эти изменения у нас действуют с июня 2020 года, вне зависимости от жесткости карантина. То есть, когда открыт и когда закрыт бизнес — одинаково действуют льготы.

Кроме льгот за пользование коммунальным имуществом, у нас есть плата за пользование землей Киева, например когда устанавливаются летние площадки возле кафе и ресторанов. Такой же принцип — одна гривна была за установление этих площадок в прошлом году или 50% от размера взноса, если они будут работать в этом году. Такой же принцип у нас действовал по передвижной и сезонной торговле. Кроме того, внесенная предпринимателями плата в период жёсткого карантина, зачисляется в счёт будущих платежей либо возвращается обратно на счёт предпринимателей, если у них отсутствуют соответствующие договора на новый период.

Скидки в размере 50% также действовали на размещение рекламы на объектах коммунальной собственности и на коммунальном транспорте, уменьшили налог на недвижимое имущество от земельного участка для промышленных предприятий и налог на недвижимое имущество для заведений торгово-ресторанной сферы. Также киевская власть внедрила финансово-кредитную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, где лицам, которые попали в льготную категорию по государственному кредитованию “Доступные кредиты 5-7-9”, имели право на погашение процентов по таким кредитам. Таким образом город Киев компенсировал до 99 % процентной ставки по кредитам субъектам предпринимательской деятельности.

Можете подробнее рассказать, что это за льготная категория людей и о какой сумме поддержке идёт речь? На что были взяты кредиты?

Программа “Доступные кредиты 5-7-9” распространяется на субъектов предпринимательства, годовой доход которых до 20 млн евро. На 2020 год сумма финансово-кредитной поддержки на погашение кредитной ставки от города Киев составила 7 млн гривен. На 2021 год сумма этой поддержки была увеличена до 9 млн гривен и сейчас Кличко Виталий Владимирович выступил с инициативой ещё большей финансово-кредитной поддержки как за счёт увеличения её суммы (предварительно речь идёт о 50 млн гривен), так расширения самой программы финансово-кредитной поддержки, а именно: введение компенсации процентов в том числе по кредитным линиям (сейчас компенсация осуществляется только по кредитам), значительного расширения классификации видов экономической деятельности касательно целевого назначения кредита и/или кредитной линии — приобретение транспорта, который будет использоваться в коммерческих и производственных целях; приобретение нежилой недвижимости и/или земельных участков с целью проведения хозяйственной деятельности без права передачи такой недвижимости и/или земельных участков в платное или безоплатное пользование третьим лицам; осуществление строительства, реконструкции или ремонта помещений, в которых субъект хозяйственной деятельности осуществляет основную хозяйственную деятельность; приобретение объектов права интеллектуальной собственности за договорами коммерческой концессии (франчайзинга), связанные с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта.

Основное количество кредитов, по которым город Киев в 2020 году погашал размер процентной ставки, были взяты на приобретение оборудования и других основных средств, а также на пополнение оборотных средств.

Давайте прикинем условного киевского предпринимателя. Десять лет он владеет небольшим кафе, арендует столичную землю и содержит рабочий штат в 10 человек. Его закрывают и предлагают работать на вынос, что в его случае убыточно, так как это не центральный район столицы. Как ему платить за содержание киевской земли в аренде?

Этот налог устанавливает Верховная Рада. В марте прошлого года Верховная Рада приняла два закона. Первым законом от 17 марта они отменили плату за землю и объекты недвижимости, которые в собственности физических и юридических лиц. Они отменили на два месяца, с марта по апрель 2020 года и буквально через две недели внесли изменения, ограничив льготу до месяца, с 1 по 31 марта. Поэтому если центральная власть захочет компенсировать этот налог в этом году, это должна установить Верховная Рада.

То есть нашему условному предпринимателю ждать помощи неоткуда?

Киевская городская власть в пределах своей компетенции установила наибольший перечень компенсаций субъектам предпринимательской деятельности. Верховная Рада приняла свои дополнительные льготы, которые также привели к недополучению средств в городской бюджет. Если Верховная Рада примет решение по земельному налогу, мы будем его выполнять.

В 2020 году мы недополучили 201 млн грн от предоставленных льгот только от аренды коммунального недвижимого имущества. Мы оставили предпринимателям 4 млн грн паевого участия от переносной торговли, 10 млн грн от летних площадок ресторанов, 50 млн грн от рекламы, 7 млн на покрытие процентов кредитов предпринимателей. В 2021 году у нас уже будет другая сумма.

Справка

Бюджет Киева на 2021 год: доходы 60,5 млрд грн, расходы — 57,8 млрд грн.