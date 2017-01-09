Полностью восстановлено движение на дорогах Ивано-Франковской области
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 января. УНН. На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.
С 12:00 9 января сняты ограничения движения грузовых, тяжеловесного крупногабаритных транспортных средств на таких автодорогах государственного значения: Мукачево - Львов (предел Ивано-Франковской области), Татаров - Каменец-Подольский (от Татаров к с.Яблунив), Долина -Хуст (Вишкивский перевал).
Напомним, с сегодняшнего дня движение на дорогах Херсонской области также восстановлено.