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12 марта, 19:49 • 81443 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Полностью восстановлено движение на дорогах Ивано-Франковской области

Киев • УНН

 • 7989 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 января. УНН. На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

С 12:00 9 января сняты ограничения движения грузовых, тяжеловесного крупногабаритных транспортных средств на таких автодорогах государственного значения: Мукачево - Львов (предел Ивано-Франковской области), Татаров - Каменец-Подольский (от Татаров к с.Яблунив), Долина -Хуст (Вишкивский перевал).

Напомним, с сегодняшнего дня движение на дорогах Херсонской области также восстановлено.

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