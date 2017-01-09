Повністю відновлено рух на дорогах Івано-Франківської області

Звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.

З 12:00 9 січня знято обмеження руху вантажних, великовагового великогабаритних транспортних засобів на таких автодорогах Державного значення: Мукачеве — Львів (межа Івано-Франківської області), Татарів — Кам’янець Подільський (від с.Татарів до с.Яблунів), Долина-Хуст (Вишківський перевал).

Нагадаємо, відсьогодні рух на дорогах Херсонщини також відновлено.