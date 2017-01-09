Повністю відновлено рух на дорогах Івано-Франківської області
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 9 січня. УНН. На дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
Звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.
З 12:00 9 січня знято обмеження руху вантажних, великовагового великогабаритних транспортних засобів на таких автодорогах Державного значення: Мукачеве — Львів (межа Івано-Франківської області), Татарів — Кам’янець Подільський (від с.Татарів до с.Яблунів), Долина-Хуст (Вишківський перевал).
Нагадаємо, відсьогодні рух на дорогах Херсонщини також відновлено.