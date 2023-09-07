Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Воздушные силы ВСУ сообщают о фиксации пусков ударных БПЛА по Украине, пишет УНН.
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"Зафиксированы пуски нескольких групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из приморско-ахтарска (кубань, рф)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об изменении обстановки, направлении движения, будет сообщено дополнительно.
Дополнение
На данный момент воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.