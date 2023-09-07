Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски "шахедов"

Цитата

"Зафиксированы пуски нескольких групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из приморско-ахтарска (кубань, рф)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об изменении обстановки, направлении движения, будет сообщено дополнительно.

Дополнение

На данный момент воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.