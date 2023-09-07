Повітряни сили ЗСУ зафіксували пуски "шахедів"

Цитата

"Зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим) та кількох груп "Shahed" з приморсько-ахтарська (кубань, рф)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про зміну обстановки, напрямок руху, буде повідомлено додатково.

Доповнення

На разі повітряну тривогу було оголошено у Запорізькій області. Актуальну мапу тривог можа подивитись тут.