Воздушные силы подтвердили уничтожение в Херсонской области российского Су-35
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение в Херсонской области российского истребителя Су-35, передает УНН.
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"Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" претерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются!" - говорится в сообщении.
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Накануне уничтожение самолета подтвердили в пресс-службе Сил обороны Херсона, но позже убрали сообщение.