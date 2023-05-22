Воздушные силы подтвердили уничтожение в Херсонской области российского Су-35

Цитата

"Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" претерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются!" - говорится в сообщении.

Добавим

Накануне уничтожение самолета подтвердили в пресс-службе Сил обороны Херсона, но позже убрали сообщение.