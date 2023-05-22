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Повітряні сили підтвердили знищення на Херсонщині російського Су-35

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у Херсонській області російського винищувача Су-35, передає УНН.

Цитата

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" - ідеться у повідомленні.

Додамо

Напередодні знищення літака підтвердили у пресслужбі Сил оборони Херсона, але згодом прибрали повідомлення.

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