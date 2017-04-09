Воздушный шар с туристами разбился в Турции, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Воздушный шар с туристами потерпел крушение неподалеку от турецкого города Невшехир. Об этом сообщает Hurriyet, передает УНН.
В результате происшествия погиб один человек и не менее 20 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести.
Пока неизвестно, были ли среди пострадавших украинцы.
Причиной аварии стало столкновение аэростата с высоковольтными проводами из-за сильного ветра.
Напомним, несколько дней назад в провинции Аньхой на востоке Китая прошло испытания аэростата.
Тестирование проходило на полигоне Люань в Китае.
Ожидается, что аэростат будет использоваться в мерах предосторожности, а также при обнаружении, наблюдении за окружающей средой, в воздушных операциях безопасности, мониторинга и защиты.