Повітряна куля з туристами розбилася в Туреччині, є жертви

В результаті події загинула одна людина та щонайменше 20 постраждали. Постраждалих госпіталізовано до найближчих лікарень із травмами різних ступенів тяжкості.

Наразі невідомо, чи були серед постраждалих українці.

Причиною аварії стало зіткнення аеростата з високовольтними дротами через сильний вітер.

Нагадаємо, кілька днів тому в провінції Аньхой на сході Китаю пройшло випробування аеростату.

Тестування проходило на полігоні Люань у Китаї.

Очікується, що аеростат використовуватиметься у запобіжних заходах, а також під час виявлення, спостереження за навколишнім середовищем, в повітряних операціях безпеки, моніторингу і захисту.