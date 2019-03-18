Наводнение в Индонезии: уже 77 жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Жертвами наводнения в Индонезии стали уже 77 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию спасателей, передает УНН.
Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, которые обрушились в последние дни на индонезийскую провинцию Папуа, достигло 77 человек.
Еще 116 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Спасательные операции продолжаются.
Ливневые дожди продолжаются в регионе с субботы 16 марта.
Ранее УНН сообщал о 42 погибших.
Напомним, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв возросло до 68 человек.