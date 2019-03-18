Наводнение в Индонезии: уже 77 жертв

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, которые обрушились в последние дни на индонезийскую провинцию Папуа, достигло 77 человек.

Еще 116 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Спасательные операции продолжаются.

Ливневые дожди продолжаются в регионе с субботы 16 марта.

Ранее УНН сообщал о 42 погибших.

Напомним, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв возросло до 68 человек.