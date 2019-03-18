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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнение в Индонезии: уже 77 жертв

Киев • УНН

 • 14586 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Жертвами наводнения в Индонезии стали уже 77 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию спасателей, передает УНН.

Наводнение в Индонезии: уже 77 жертв

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, которые обрушились в последние дни на индонезийскую провинцию Папуа, достигло 77 человек.

Еще 116 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Спасательные операции продолжаются.
Ливневые дожди продолжаются в регионе с субботы 16 марта.

Ранее УНН сообщал о 42 погибших.

Напомним, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв возросло до 68 человек.

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