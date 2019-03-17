Из-за наводнений в Индонезии погибли 42 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По меньшей мере 42 человека стали жертвами вызванных ливнями наводнений в провинции Папуа на востоке Индонезии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 42 человека стали жертвами вызванных ливнями наводнений в провинции Папуа в Индонезии", говорится в заявлении местной службы спасения.
Напомним, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв возросло до 68 человек.
“Около 6,7 тысячи человек в 14 районах были эвакуированы и в настоящее время живут в приютах, школах, палатках или мечетях”, — говорится в сообщении.