Через повені в Індонезії загинули 42 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Щонайменше 42 людини стали жертвами викликаних зливами повеней в провінції Папуа на сході Індонезії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 42 людини стали жертвами викликаних зливами повеней в провінції Папуа в Індонезії", йдеться в заяві місцевої служби порятунку.
Нагадаємо, в результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії кількість жертв зросла до 68 осіб.
"Близько 6,7 тисячі осіб у 14 районах були евакуйовані і в даний час живуть в притулках, школах, наметах або мечетях", - йдеться в повідомленні.