Повінь в Індонезії: вже 77 жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Жертвами повені в Індонезії стали вже 77 осіб. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на інформацію рятувальників, передає УНН.
Число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами, які обрушилися в останні дні на індонезійську провінцію Папуа, досягло 77 осіб.
Ще 116 осіб постраждали в результаті стихійного лиха. Рятувальні операції тривають.
Зливові дощі тривають в регіоні з суботи 16 березня.
Раніше УНН повідомляв про 42 загиблих.
Нагадаємо, в результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії кількість жертв зросла до 68 осіб.