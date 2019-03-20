Наводнение в Индонезии: количество погибших превысило сотню
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Индонезии возросло количество жертв и пострадавших в результате наводнений и оползней, уже 104 погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Папуа возросло до 104", - говорится в сообщении.
Региональные власти заявили, что 206 человек числятся пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
Часть жителей города эвакуирована и расселена в зданиях 18 различных госучреждений.
Напомним, оползни и наводнение спровоцировали проливные дожди, обрушившиеся в субботу, 16 марта на город Джаяпура - административный центр провинции Папуа.
Ранее УНН сообщал о 77 погибших.