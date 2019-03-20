Повінь в Індонезії: кількість загиблих перевищила сотню
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Індонезії зросла кількість жертв і постраждалих у результаті повеней і зсувів, вже 104 загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"Число жертв повеней і зсувів в індонезійській провінції Папуа зросла до 104", - йдеться в повідомленні.
Регіональна влада заявила, що 206 людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Частина жителів міста евакуйована і розселена в будівлях 18 різних держустанов.
Нагадаємо, зсуви і повені спровокували проливні дощі, що обрушилися в суботу, 16 березня на місто Джаяпура - адміністративний центр провінції Папуа.
Раніше УНН повідомляв про 77 загиблих.