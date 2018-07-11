Наводнение в Японии: число жертв возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате сильных ливней, наводнений и оползней в Японии погибли уже 179 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
По данным Синьхуа 57 человек считаются пропавшими без вести, из них 45 человек в префектуре Хиросима.
Это самые мощные ливни в Японии за последние 30 лет. Правительства 8 июля направило 74 тысяч человек и 73 вертолета в зону бедствия для проведения поисково-спасательных операций.
Мощные ливни начались в Японии в середине прошлой недели из-за влияния тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.
Как сообщал УНН, Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней.