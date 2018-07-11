Повінь у Японії: кількість жертв зросла

За даними Сіньхуа 57 людей вважаються зниклими безвісти, з них 45 людей у префектурі Хіросіма.



Це найпотужніші зливи в Японії за останні 30 років. Уряд 8 липня направив 74 тис осіб і 73 вертольота в зону лиха для проведення пошуково-рятувальних операцій.



Потужні зливи почалися в Японії в середині минулого тижня через вплив тайфуну “Прапірун”. У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1000 мм опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів.

Як повідомляв УНН, Канада заявила про готовність допомогти Японії у зв’язку із загибеллю людей через зливи.