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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнение в Кении: сотни тысяч пострадавших

Киев • УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Общество Красного Креста Кении заявило, что предоставляет экстренную помощь более 210 тыс человек, страдающих от притока наводнений, которые продолжают наносить ущерб во многих частях Кении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Наводнение в Кении: сотни тысяч пострадавших

Генеральный секретарь Общества Красного Креста Кении Аббас Гуллет заявил, что с того момента, как в марте начались проливные дожди, дома и фермы были уничтожены, скот - утерян, а дороги и другие объекты инфраструктуры - смыты.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15:00 в пгт Ахтырка Сумской области, которое накануне, 2 апреля, потерпало от подтопления, полностью сошла вода.

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