Наводнение в Кении: сотни тысяч пострадавших

Генеральный секретарь Общества Красного Креста Кении Аббас Гуллет заявил, что с того момента, как в марте начались проливные дожди, дома и фермы были уничтожены, скот - утерян, а дороги и другие объекты инфраструктуры - смыты.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15:00 в пгт Ахтырка Сумской области, которое накануне, 2 апреля, потерпало от подтопления, полностью сошла вода.