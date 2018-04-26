Повінь у Кенії: сотні тисяч постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Організація Червоного Хреста Кенії заявила, що надає екстрену допомогу понад 210 тис осіб, які страждають від припливу повеней, які продовжують завдавати шкоди в багатьох частинах Кенії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Генеральний секретар Організації Червоного Хреста Кенії Аббас Гуллет заявив, що з того моменту, як в березні почалися проливні дощі, будинки і ферми були знищені, худобу - загублено, а дороги та інші об'єкти інфраструктури - змиті.
Як повідомляв УНН, станом на 15:00 в смт Охтирка Сумської області, яке напередодні, 2 квітня, потерпає від підтоплення, повністю зійшла вода.