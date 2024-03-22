Повестка на e-mail: москвичи получают электронные повестки о постановке на воинский учет

москвичам начали рассылать электронные повестки. Повестки шлёт сайт Mos.ru (официальный сайт мэра москвы – ред.) для "уточнения данных воинского учета" и вызывают в "Единый пункт призыва". Об этом пишет российская ASTRA ссылаясь на данные правозащитной организации "Движение сознательных отказчиков", передаёт УНН.

Вероятно, эти повестки рассылаются массово, потому что власти москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счёт личной явки призывников. Мы не рекомендуем без острой необходимости посещать московские учреждения, связанные с призывом в армию. москва славится массовыми незаконными призывами, облавами, призывом одним днем. Вопросы уточнения данных можно решать без личной явки, направляя необходимые сведения почтой. — напутствуют москвичей российские правозащитники.

Детали

"Движение сознательных отказчиков" также подчёркивают, что для штрафов за неявку по такой повестке пока не существует правовой базы, потому беспокоится не стоит. Они утверждают, что случает чего штраф можно будет легко обжаловать.

А уголовное дело за уклонение от призыва возбудить против не явившегося не смогут, тк повестки "московского образца" адресованы "на утонении данных".

В рф произошла стрельба в ТЦ под Москвой: есть погибшие и раненые