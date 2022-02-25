"Вернись живым": деньги с еПоддержки можно потратить на помощь украинской армии

Детали

"Средства можно перевести через Portmone— всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", — написал Федоров.

По данным министра, взносы украинцев на нужды армии бьют рекорды. Еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн на помощь украинской армии через фонд "Вернись живым".

"За одни сутки собрали больше средств, чем за весь год. Вы можете также перевести средства через еПоддержку, если у вас есть карта Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", — добавил Федоров.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

25 февраля продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям Мариуполя.