"Повернись живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Гроші з програми "єПідтримка" можна витратити на допомогу українській армії. Про це повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
Деталі
"Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки. У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ", — написав Федоров.
За даними міністра, внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим".
"За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік. Ви можете також переказати кошти через єПідтримку, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом", — додав Федоров.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.
25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.